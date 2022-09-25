انت الان تتابع خبر إصابة رئيس الوزراء الإسباني بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سانشيز عبر "تويتر" إن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأضاف في تغريدته أنه ألغى ظهوره في حدث اشتراكي اليوم، والذي يأذن ببداية الموسم السياسي الجديد بعد نهاية العطلة الصيفية.



ولم يذكر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ما إذا كان يشعر بالمرض، أو ما إذا كان سيلغي ارتباطات أخرى له الأسبوع المقبل.

وقال: "سأستمر في العمل، مع اتخاذ جميع الاحتياطات".

وحضر رئيس الوزراء الإسباني، الأسبوع الماضي، الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعاد إلى إسبانيا لحضور حدث رسمي يوم الجمعة الماضي.

وأكد في كلمته بالأمم المتحدة أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل.



في الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء الإسباني إطلاق بعض دول الاتحاد الأوروبي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وشدد سانشيز على أنه يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي ألا يوقفوا جهودهم للتحرك نحو مصادر طاقة أنظف.

وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

