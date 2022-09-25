ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية وحسابات التأهل للمربع الذهبي

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فازت البرتغال على جمهورية التشيك 4-0 لتنتزع صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط مستفيدة من هزيمة إسبانيا أمام سويسرا 2-1، ليتجمد رصيدها عند النقطة الثامنة ويتراجع للمركز الثاني.وانتزعت سويسرا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما تحتل جمهورية التشيك المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، نهائيا بين البرتغال وإسبانيا من أجل المركز الأول والتأهل للمربع الذهبي للتنافس على اللقب.

ويحتاج منتخب البرتغال للتعادل فقط لضمان المركز الأول، فيما تحتاج إسبانيا للفوز ولا شيء غيره لانتزاع المركز الأول والتأهل للمربع الذهبي.

ولضمان البقاء في المجموعة الأولى يستضيف منتخب سويسرا نظيره التشيك، ويحتاج للتعادل لضمان المركز الثالث بينما تحتاج جمهورية التشيك للفوز.



1- البرتغال: 10 نقاط

2- إسبانيا: 8 نقاط

3- سويسرا: 6 نقاط

4- جمهورية التشيك: 4 نقاط