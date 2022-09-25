شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب: المالية خاطبت التعليم العالى لفتح مدد الإعارات لأعضاء التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للاقتراح المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مخاطبة وزير التعليم العالي، لاستخدام نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والذي يبيح فتح مدة الاجازات أو الإعارات لأعضـاء هيئة التدريس أكثر من 10 سنوات للصالح العام.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى طلبه المقدم لوزير المالية، أن ذلك نظرا للظروف الاقتصادية الحالية ونقص موارد العملة الصعبة في البلاد، خاصة وأن رواتب أعضاء هيئة التدريس تعادل مرتب أكثر من 20 مواطن مصري من المهن الآخرى خارج البلاد، وذلك لحين انتهاء هذه الأزمة.

وذكر وزير المالية، في مخاطبته للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الموافقة على فتح مدد الإجازات والإعارات لأعضاء هيئة التدريس، سيترتب عليه دعم موارد الخزانة العامة، بحسبان أن رواتبهم تتجاوز مرتبات المصريين من المهن الأخرى، وذلك لحين تخطى الآثار الاقتصادية الحالية.