شكرا لقرائتكم خبر عن رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى لـ100% فى خطة التنمية لـ22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم

وعنيت جهود التنمية المكانية فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 22/23 بثلاثة أموروهى التوجه نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وإعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل. واعطاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب

وحددت الخطة المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة خلال عام 22/23 فى مياه الشرب والتى تشمل تنفيذ 51 محطة تنقية بطاقة 1 مليون م3 / يوم، وإحلال وتجديد 3 آلاف كم مواسير متهالكة ورفع كفاءة ٤٢١ محطات مياه صغيرة.

وتضمنت مشروعات الصرف الصحى رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من 18% إلى100%وتنفيذ 130 محطة معالجة بطاقة أكثر من ٢ مليون م3/ يوم، وتُسهم مبادرة حياة كريمة – كمبادرة إنسانية – في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية

وقد أشادت المنظمات العالمية بهدف المبادرة، وتم تسجيلها على منصة مسرعات تحقيق الأهداف الأممية (يوليو ٢٠٢٠) وعلى منصة أفضل المممارسات الدولية (يوليو ٢٠٢١)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة وذلك لعدة اعتبارات منها، اتساع نطاق التغطية الجغرافية للمبادرة وشمول المبادرة لكافة أهداف التنمية المستدامة ومراعاة المبادرة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية واستهداف المبادرة تحقيق نتائج محددة كاملة للتحقق والقياس وتوفر آليات الرصد والمتابعة لضمان الشفافية والمساءلة.

والارتكاز على مبدأ المشاركة المجتمعية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة ذات الصلة، سواء على مستوى التخطيط أو التمويل أو التنفيذ أوالمتابعة بمكونات المبادرة وتوفر الموارد المالية والعينية والبشرية التى تضمن فاعلية التنفيذ والاداء وارتباط المبادرة بنطاق زمنى محدد على ثلاث مراحل.