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يهم الملايين.. المبادئ الـ9 بين المالك والمستأجر.. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المبادئ التسعة بين المالك والمستأجر"، استعرض خلاله المبادئ الـ 9 بين المؤجر والمستأجر التي تهم الملايين، حيث حدد المشرع حدد 5 التزامات للمالك، و4 للمستأجر، و9 أسباب للإخلاء،  وخبير يؤكد: قريبا تطورات بملف قانون الإيجار القديم، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

المبادئ التسعة بين المالك والمستأجر.. يهم الملايين.. التزامات المستأجر والمؤجر وفقًا للقانون.. المشرع حدد 5 التزامات للمالك.. و4 للمستأجر.. و9 أسباب للإخلاء.. وخبير: قريبا تطورات بملف قانون الإيجار القديم

 


                                         برلمانى


 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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