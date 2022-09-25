شكرا لقرائتكم خبر عن يهم الملايين.. المبادئ الـ9 بين المالك والمستأجر.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المبادئ التسعة بين المالك والمستأجر"، استعرض خلاله المبادئ الـ 9 بين المؤجر والمستأجر التي تهم الملايين، حيث حدد المشرع حدد 5 التزامات للمالك، و4 للمستأجر، و9 أسباب للإخلاء، وخبير يؤكد: قريبا تطورات بملف قانون الإيجار القديم، وإليكم التفاصيل كاملة:

المبادئ التسعة بين المالك والمستأجر.. يهم الملايين.. التزامات المستأجر والمؤجر وفقًا للقانون.. المشرع حدد 5 التزامات للمالك.. و4 للمستأجر.. و9 أسباب للإخلاء.. وخبير: قريبا تطورات بملف قانون الإيجار القديم



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