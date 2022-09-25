ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر كيلو السمك البوري.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 8 جنيهات، ليتراوح بين 36 و40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 85 و125 جنيهًا.

وقفز سعر كيلو السبيط والكاليماري 120 جنيها ليتراوح بين 120 و280 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 24 و74 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 55 و155 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو البوري جنيهين ليتراوح بين 60 و76 جنيهًا.