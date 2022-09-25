مزق جسد زوجته وقتل ابنها.. طبيب الأمراض النفسية أمام المحكمة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

تستأنف الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، محاكمة طبيب النفسية والعصبية، المتهم باقتحام معمل تحاليل طبية تمتلكه زوجته، بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة قسم شرطة أول سوهاج، والاعتداء عليها بسلاح أبيض "سكين"، وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة، وابنها بطعنات لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وكيميائي بجرح ذبحي بالرقبة، وذلك بعد ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية حول حالة المتهم النفسية والعصبية ومدى إدراكه ومسئوليته عن أفعاله.

تُنظر القضية برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء محمد عبدالمنعم شرباش تلقى إخطارًا في شهر يناير الماضي من قسم شرطة أول سوهاج بورود بلاغ باعتداء شخص على سيدة وطفليها وشخص أخر داخل معمل تحاليل طبية دائرة القسم.

تبين من تحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وقادها الرائد إسلام عجاج، رئيس مباحث قسم شرطة أول سوهاج اقتحام "علي. م" 39 عامًا طبيب نفسية وعصبية ويقيم دائرة القسم بالاعتداء علي زوجته المدعوة "أمل. ج" 29 عامًا طبيبة تحاليل وتقيم دائرة مركز سوهاج مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف طوله حوالي 5 سنتيمتر وآخر بالكتف الأيسر واليد اليمنى، وبرفقتها كل من "يوسف. و" 10 أعوام تلميذ، وشقيقه "محمد" 6 أعوام تلميذ جثة هامدة" نتيجة إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، ويقيمان بذات الناحية "ابني المذكورة"، "مازن. م" 24 عامًا كيميائي ويقيم دائرة مركز سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالرأس بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى إصابتهم ووفاة الطفل الثاني المذكور متأثرًا بإصابته، وتمكن الطفل الأول من الفرار، دون تعرضه لأي إصابات.

جرى التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم بمعرفة الأهالي، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه طلَّق المذكورة شفاهًة، وأنه كان بصدد توثيق الطلاق بمحكمة الأسرة.