مخدرات مخبأة داخل عبوات الشامبو.. ماذا حدث في ميناء نويبع؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أحبط رجال جمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع البحري محاولة تهريب كمية من مخدر الهيدرو الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مشتركة من مأمور إدارة المنافذ، ومدير مكافحة التهرب الجمركي، ومأمور الأمن الجمركي، ومأمور التفتيش العام بالاشتباه في محاولة راكبين إحداهما يدعى "ع.م" والآخر يدعى "ع.ص" تهريب بضائع ممنوعة خلال مغادرتهم الأراضي المصرية متجهين إلى الأردن.

بتمرير حقائبهم على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" تبين وجود أشياء، وبتفتيش الحقائب عثر بداخلها على 6 لفافات بهم نحو 1.270 كيلو جرام من مخدر الهيدرو مخبأة داخل عبوات شامبو بين طيات الملابس بحقائب الراكبين بطريقة يصعب الوصول إليها. وبلغت قيمة المضبوطات 125 ألف جنيه.

وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي بأرقام 16 و17 لسنة 2022 ، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.