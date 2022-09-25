مصرع طفل وإصابة آخر في حادث سير بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه وأصيب أخر، اليوم الأحد، في حادث مروري، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب أعلى كوبري العلوي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة آلية "موتوسيكل" قيادة "أحمد.ع" 14 عامًا طالب ويقيم دائرة المركز اختل مقود القيادة بيده واصطدم بالحاجز الخرساني المجاور للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة وإصابة مرافقه "ضياء.ج" 13 عامًا طالب ويقيم بالناحية ذاتها باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.