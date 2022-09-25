مصر ستتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036

القاهرة: أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي خلال استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في القاهرة السبت، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036.

وكان السيسي أيضاً استقبل باخ الذي يزور مصر لمدة يومين، في إطار جولة يجريها في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال صبحي: يسرّني أن أعلن أن الرئيس السيسي وافق على استعداد مصر لتقديم طلب استضافة أولمبياد 2036.

من جهته قال باخ إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإذا قدّر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 فستكون حدثاً تاريخياً لها.

وكانت مصر أعلنت قبل أسبوعين أيضاً، أنها تدرس مع السعودية واليونان التقدّم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.