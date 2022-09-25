زيلينسكي للروس: بوتين يرسلكم إلى الموت

24 سبتمبر , 2022
كييف: توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس السبت، مباشرة إلى المواطنين الروس قائلاً لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسل عن علم "مواطنيه إلى الموت".
وقال زيلينسكي بالروسية إن "الحكم الروسي يدرك تماماً أنه يرسل مواطنيه إلى الموت"، وأضاف مخاطباً الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانوناً يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعاً، "ستعاملون في شكل حضاري، لن يعلم أحد ظروف استسلامكم".
وجاء هذا التصريح بعد ساعات على توقيع بوتين أمس تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام، بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حالياً.
وقال زيلينسكي "رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية"، مضيفاً "الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من أن الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية"، وتابع "من الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في هذه الحرب".
واستبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها بعد سلسلة نكسات، فيما تواصل المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها التصويت لليوم الثاني على خيار ضمها إليها.
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