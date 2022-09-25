انت الان تتابع خبر اليوم .. مباريات قوية بينها "هولندا ضد بلجيكا" في الملاعب الاوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

أندورا X لاتفيا – الساعة 3 عصرا

مولدوفا X ليشتنشتاين – الساعة 3 عصرا

إذربيجان X كازاخستان – الساعة 6 مساء

سلوفاكيا X روسيا البيضاء – الساعة 6 مساء

النمسا X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء

الدانمارك X فرنسا – الساعة 8:45 مساء

هولندا X بلجيكا – الساعة 8:45 مساء

ويلز X بولندا – الساعة 8:45 مساء

جزر فاروه X تركيا – الساعة 8:45 مساء

لوكسمبرج X ليتوانيا – الساعة 8:45 مساء



مواعيد مباريات دولية ودية

جواتيمالا X كولومبيا – الساعة 1:30 صباحا

المكسيك X بيرو – الساعة 3 صباحا