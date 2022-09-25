انت الان تتابع خبر اليوم الأحد.. مباريات قوية بينها "هولندا ضد بلجيكا" في الملاعب الاوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
أندورا X لاتفيا – الساعة 3 عصرا
مولدوفا X ليشتنشتاين – الساعة 3 عصرا
إذربيجان X كازاخستان – الساعة 6 مساء
سلوفاكيا X روسيا البيضاء – الساعة 6 مساء
النمسا X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء
الدانمارك X فرنسا – الساعة 8:45 مساء
هولندا X بلجيكا – الساعة 8:45 مساء
ويلز X بولندا – الساعة 8:45 مساء
جزر فاروه X تركيا – الساعة 8:45 مساء
لوكسمبرج X ليتوانيا – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات دولية ودية
جواتيمالا X كولومبيا – الساعة 1:30 صباحا
المكسيك X بيرو – الساعة 3 صباحا
أندورا X لاتفيا – الساعة 3 عصرا
مولدوفا X ليشتنشتاين – الساعة 3 عصرا
إذربيجان X كازاخستان – الساعة 6 مساء
سلوفاكيا X روسيا البيضاء – الساعة 6 مساء
النمسا X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء
الدانمارك X فرنسا – الساعة 8:45 مساء
هولندا X بلجيكا – الساعة 8:45 مساء
ويلز X بولندا – الساعة 8:45 مساء
جزر فاروه X تركيا – الساعة 8:45 مساء
لوكسمبرج X ليتوانيا – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات دولية ودية
جواتيمالا X كولومبيا – الساعة 1:30 صباحا
المكسيك X بيرو – الساعة 3 صباحا