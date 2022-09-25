انت الان تتابع خبر روسيا ترد على احتمالية اندلاع "حرب عالمية ثالثة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مؤتمر صحفي عقده في أعقاب كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدّد لافروف تأكيد "قدرة روسيا التامة على حماية أراضيها عملا بعقيدتها العسكرية وإستراتيجياتها وتشريعاتها".

وردا على سؤال بشأن موقفه تجاه تصريح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الذي أعرب عن تخوفه من اندلاع حرب عالمية ثالثة، أجاب لافروف -وفق ما نقلت عنه وكالة نوفوستي- "لا أريد الآن إصدار تنبؤات قاتمة، إلا أنني أجدد التأكيد أن كافة أراضي روسيا تخضع لحماية الدولة التامة وعقيدة روسيا العسكرية، وتشريعاتها وإستراتيجياتها تنسحب على كافة أراضي روسيا الاتحادية بما فيها تلك التي قد تنضم إلى قوام روسيا".



وقالت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن مصدر روسي أمس السبت، إن روسيا قد تتم بحلول 30 سبتمبر/أيلول الجاري ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية التي تشهد استفتاءات تصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بغير الشرعية.

وسيمثل ضم المناطق الأربع إلى روسيا تصعيدا كبيرا في الصراع، إذ ستعتبر موسكو أي تحرك عسكري يستهدف هذه المناطق بعد انفصالها عن أوكرانيا هجوما على أراضيها.

وكان ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي أشار قبل أيام بوضوح إلى أن موسكو قد تلجأ للأسلحة النووية للدفاع عما تعدّها أراضيها.

