وفيات واصابات عديدة.. موقف بحوادث السير خلال 24 ساعة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حادثاً مرورياً في محافظة واسط في طريق كوت بغداد قرب شركة توشيبا للكهربائيات بين مركبتين؛ بسبب السرعة الشديدة وعدم ترك مسافة امان مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وجرح 5 آخرين".



وأضافت، أن "حادث الاصطدام الثاني حصل في محافظة المثنى بين مركبتين ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى الطريق السريع"، مبينة أن "أسباب الحادث هي السرعة الشديدة وعدم ترك مسافة أمان مما أدى إلى وفاة شخص واحد".