شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريم الهاشمي أمام الأمم المتحدة: يجب إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، إن دولة الإمارات لن تتوقف يوما عن المطالبة بحقنا المشروع في الجزر الإماراتية الثلاث.

وأوضحت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، في كلمتها خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات تجدد مطالبتها بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وأشارت إلى أن التحركات الإيجابية الأخيرة في المنطقة لبناء الجسور تعد أمثلة بارزة لطي خلافات الماضي، مؤكدة ضرورة تعزيز الموقف الدولي الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وفيما أشادت بمبادرات الاتحاد الأفريقي مؤكدة دعم الإمارات لها، قالت إن الفترة الأخيرة شهدت تدفقًا للأسلحة في مناطق النزاعات وظهور جماعات بقدرات قتالية عسكرية عالية.

وشددت ريم الهاشمي على ضرورة الوصول لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الهاشمي في كلمتها: "يجب أن نصل لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل خصوصا في الشرق الأوسط".

وأضافت: "يجب منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة. هجمات الحوثيين مثال على خطورة امتلاك الإرهابيين لأسلحة عابرة للحدود".

وأكدت أن الإمارات تبني علاقاتها الخارجية بناء على السلام والازدهار المشترك.

ولفتت إلى أهمية الحاجة للعمل على إعادة الثقة في النظام الدولي القائم حاليا، مضيفة أن الأزمات الحالية في العالم تهدد المكتسبات التي حققتها البشرية.

وأشارت إلى أن التحركات في منطقتنا تمثل أمثلة جيدة لتجاوز خلافات الماضي، داعية إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرقت المسؤولة الإماراتية لقضية التغير المناخي، قائلة إن تغير المناخ يتطلب التزام الجميع بالعمل على الأجندة البيئية.

ولم تغفل كلمة الإمارات أمام الجمعية للأمم المتحدة، أن تتطرق إلى آفة الإرهاب؛ فقالت الهاشمي إن "الطبيعة المتحوّرة للإرهاب…تقتضي الحيلولة دون أن تصبح مناطق النزاعات ملاذًا آمنًا للإرهابيين، والسعي لتحديث استراتيجياتنا باستمرار".

وشددت ريم الهاشمي على ضرورة اعتماد قواعد وأنظمة دولية تمنع "الإرهابيين"، من الحصول على الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت أن الفترة الأخيرة شهدت تدفقًا للأسلحة في مناطق النزاعات وظهور جماعات بقدرات قتالية عسكرية عالية، مشيرة إلى أن الوضع يزداد خطورة مع استخدام الإرهابيين الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود.

وأكدت ريم الهاشمي إننا نشهد اليوم نشأَة مجتمع من أجل التقدُّم في منطقة الشرق الأوسط سَيُشكِّل دَعَامة للعمل المشترك حول الأولويات العالمية الكبرى.

وشددت على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع كافة الأصدقاء والشركاء لبناء قدرات وكفاءات الحكومات والشعوب في مختلف المجالات لتحقيق الخير للعالم أجمع، وسيظل ذلك المسار نِبْرَاسًَا لجُهودِنا في كافّة المَحافِل.

واختتمت ريم الهاشمي كلمتها بالقول إن الإمارات ستواصل مسارها الإنساني لدعم الشعوب المتضررة دون أي اعتبارات.