شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة مرتقبة في البرلمان الروسي لبحث ضم مناطق أوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتزم البرلمان الروسي "الدوما" بحث مشروعات قوانين لدمج المناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر لم تسمه، قوله إن البرلمان الروسي ربما يجري مداولات في 29 سبتمبر/أيلول الجاري حول مشروعات قوانين لدمج مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا، في عمليتها العسكرية التي بدأت في فبراير/شباط الماضي.

وبدأت روسيا استفتاءات حول الانضمام إليها في 4 مناطق محتلة في أوكرانيا، الجمعة، ما أثار تنديدات من كييف والدول الغربية التي وصفت الاستفتاءات بأنها "صورية" وتعهدت بعدم الاعتراف بنتائجها، ومن المقرر أن ينتهي التصويت يوم الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى، قالت منظمة حقوقية إن أكثر من 730 شخصا اعتُقلوا السبت، في أنحاء مختلفة من روسيا خلال احتجاجات ضد التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت منظمة (أو.في.دي-إنفو) المستقلة لمراقبة الاحتجاجات إنها على علم بعمليات الاعتقال في 32 مدينة مختلفة، بدءا من سان بطرسبرج ووصولا إلى سيبيريا.

والتجمعات غير المصرح بها غير قانونية بموجب القانون الروسي الذي يحظر أيضا أي نشاط يُعتبر مسيئا لصورة القوات المسلحة.