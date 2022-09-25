شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر أمام الأمم المتحدة: لن نتهاون بحق شعبنا في نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إن مصر لن تتهاون في حق شعبها في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ.

وأضاف شكري، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في الدورة الـ77، أن الأمن المائي أحد أهم التحديات في عالمنا لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع: "يخطئ من يتصور أن التمسك بالوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية هو من قبيل الضعف"، مشيرا إلى أنه "نقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية وملتزمون بضبط النفس منذ عقد".

وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة الإثيوبي.

وقال: "تؤكد بلادي تمسكها بالموقف الأفريقي من إصلاح مجلس الأمن، والساحة الدولية تشهد أزمات بالغة التعقيد والتشابك".

وتابع: "الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة رفعت من حدة التوتر الدولي بشكل غير مسبوق"، مشددا على ضرورة تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف وعلى رأسها الأمم المتحدة.

ودعا شكري إلى ضرورة تجديد وإصلاح المنظومة الأممية، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية المصري: "أؤكد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

أما الأزمة الليبية، فقال نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لافتا إلى أن القاهرة تواصل جهودها بشأن الحلول السياسية في سوريا واليمن والسودان.