شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور المجلس الخاص للخدمة المدنية وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية على أنه يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:

( أ ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

(ب) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

(جـ) إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

(د) إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.

(هـ) إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية.

(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.

(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.