شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حظر القانون زراعة الأنسجة أو الخلايا التناسلية؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

ووفقًا للمادة 1 من القانون، فغنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

فيما أكدت المادة 2 من القانون، أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

كما يحظر القانون زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.