اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدير مدرسة متهم بهتك عرض معلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مدير مدرسة في العمرانية متهم بهتك عرض معلمة وعرض "رشوة جنسية".

تفاصيل الواقعة كانت بقيام سيدة تدعى "ن.ح" بالتقديم في مسابقة التطوع بنظام الحصة بالإدارة التعليمية بالجيزة، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ووقع عليها الاختيار كمعلمة بالحصة داخل إحدى المدارس بمنطقة العمرانية.

كشفت التحقيقات أن مدير المدرسة "ا. ا" حاول الإيقاع بالمعلمة في شباكه وفي اللقاء الأول بين "ن.ح" ومديرها جعل منها فريسة لشهواته، فكانت عيونه تحدق بجسدها وقرر في داخل نفسه أنه لن يتركها وشأنها حتى تخضع لرغباته

وأوضحت التحقيقات، بدأ المدير بالتحرش لفظيا بالمعلمة حاولت تجنبه والابتعاد عنه لكنه لم يتركها فقام بتضييق الخناق عليها بالعمل كنوع من أنواع الضغط النفسي، وحينها قررت "ن.ح" مواجهته قائله:"انت بتعمل معايا كده ليه"، وهنا رده جاء كالصاعقة:"ملقتش حاجة اضغط عليكي بيها غير شغلك، وكل ماتقدمي هتلاقي"، وفوجئت به يطلب منها إقامة علاقة جنسية داخل المدرسة، قائلا:"ابقي قابليني في الكانتين".

وتابعت: انهارت "ن.ح" وظلت في حيرة ما بين خضوعها لرغبات مديرها حتى يرفع عنها تسلطاته، أو أنها ترفض وتدافع عن شرفها وعرضها ويكون مصيرها إنهاء خدمتها من المدرسة. ففكرت المعلمة في تحرير محضر بقسم الشرطة تتهم فيه بالتحرش والإبتزاز وتحرر المحضر برقم ٩٢٥٣ إدارى الطالبية.

وانتهت التحقيقات أن المدير حاول التشهير بالمدرسة والطعن فى سمعتها، فاتخذت الإدارة التعليمية قرارا بفصلها وانتهاء عقدها كمدرسة بالحصة وقررت النيابة بإحالة القضية للمحكمة للفصل فيها.