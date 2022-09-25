شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى تدعو المواطنين للمشاركة برأيهم حول أهم قضايا المحور المجتمعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، اهتمام المواطنين بالقضايا المجتمعية، مضيفة أن الدولة تعتبرها من أولويات العمل لخدمتها بشكل مباشر وتتنوع القضايا المجتمعية في الحوار الوطني لتشمل متطلبات المواطنين وفقاً للرؤى والمقترحات المقدمة.

ويتناقش عدة قضايا وموضوعات؛ تتمثل في:

- التعليم والبحث العلمي

- الصحة

- الزيادة السكانية

- الأسرة والتماسك المجتمعي

- الثقافة والهوية الوطنية

- الشباب

ودعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، المواطنين للمشاركة برأيهم حول القضية الأهم بالنسبة لهم من قضايا المحور المجتمعي.