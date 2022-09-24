على منصة الأمم المتحدة.. وزير الخارجية يطالب باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث وزير الخارجية سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن عدد من القضايا، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وملف سد النهضة.

وقال شكري في كلمته إنه يجب تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الأزمات الدولية التي تواجه العالم، لافتاً إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وأشار وزير الخارجية إلى أن أزمة الأمن الغذائي العالمية هي "نتيجة للفشل في تحقيق التنمية المستدامة والأزمات اقتصادية العالمية".

وعن قضية سد النهضة، أكد شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، لضمان حقوق كل الأطراف.

كما أكد وزير الخارجية دعم مصر لإنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، كما أعلن تمسك القاهرة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات.