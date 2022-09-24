وسط تعتيم إعلامي.. شائعات حول انقلاب عسكري في الصين

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت حسابات على مواقع تواصل الاجتماعي بأنه من المحتمل أن يكون الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد تمت إطاحته من منصب رئيس اللجنة العسكرية في ظل انقلاب عسكري.

جاء هذا بعدما ذكرت وسائل إعلامية أن القوات الخاصة لجيش التحرير الشعبي تجمعت في مطار شنيانج العسكري.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل تفيد بانقلاب عسكري في الصين، وأن الرئيس شي جين بينج رهن الاعتقال بعد أن أطاحه كبار السن من الحزب الشيوعي الصيني من رئاسة جيش التحرير الشعبي.

من جانبه، أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية في بكين، بأن الأوضاع في العاصمة الصينية طبيعية والسكان يمارسون أعمالهم اليومية بشكل اعتيادي، نافياً ما أشيع من أنباء عن "حدوث انقلاب عسكري في الصين".

ويستعد سكان العاصمة الصينية بنشاط لـ"الأسبوع الذهبي"، في عطلة رسمية مدتها 7 أيام بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، التي تصادف في الـ1 من أكتوبر المقبل.

وتم تزيين ساحة تيانانمن الشهيرة في بكين بالزهور وفق تنسيق تقليدي على شكل "سلة مليئة بالورود والفواكه"، فيما تستقطب هذه الفعاليات سنويا الكثير من السياح من جميع أنحاء البلاد.