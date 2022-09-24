شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو عزت يوزع هدايا التنسيقية على أهالى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توزيع الشنط المدرسية لطلاب المرحلة الابتدائية هدية من التنسيقية، وذلك ابتداء الخميس المقبل الموافق 29 سبتمبر 2022.

وتابع عمرو عزت :" 500 شنطة مدرسية هدية من التنسيقية لأهالى بولاق الدكرور، سيتم بدءا من غدا استقبال أسماء الطلاب تمهيدا لتوزيع الشنط المدرسية ابتداء من الخميس المقبل 29/9/2022 وذلك فقط للمرحلة الابتدائية".

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .