شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لهيام الطباخ نائب التنسيقية فى دائرتها بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطها فى دائرتها في كفر الشيخ، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

واستقبلت الطباخ خلال الأيام الماضية عشرات المواطنين مابين طلبات عامة وطلبات خاصة وتواصل مع الجهات ذات الصلة لتلبية ما استطاعت من الاحتياجات المشروعة لهم، مؤكدة على دورها الأساسي في هذه المرحلة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .