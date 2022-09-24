الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع جماعات مسلحة شمال العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

قصف قوات من الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية منطقة إقليم كردستان شمالى العراق، مستهدفا الجماعات التي يتهمها النظام الإيرانى بتأجيج الاحتجاجات العنيفة الأخيرة في البلاد، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيرانى .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن وكالة تسنيم الإيرانية القول إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت اليوم مقر قيادة كل من حزب كومله الكردستانى الإيرانى ( أو ما يعرف باسم المنظمة الكردية للحزب الشيوعي الإيراني ) والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في العراق .

وبحسب الوكالة الإيرانية، كانت جماعات المعارضة قد نشرت قوات مسلحة و قامت بتهريب أسلحة إلى المدن الحدودية الإيرانية "لتأجيج الاضطرابات" في البلاد، وسط الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتي اندلعت إثر وفاة شابة محتجزة لدى الشرطة الإيرانية.

وقتل 35 شخصا على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع في إيران، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.