متحف الحضارة يدشن فعاليات الاحتفال بفك رموز حجر رشيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم، أولى فعاليات اكتشف حجر رشيد احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات.

وأكدت نانسي عمار أخصائي تراث أول، وتواصل حضارى بالمتحف أن ورش اليوم الأول، تضمنت النحت على حجر الجرانيت لنموذج حجر رشيد ونحت النص الهيروغليفى منه وإتاحة الفرصة لزوار المتحف لتجربة النحت المباشر على الحجر قام بها الفنان بركات حمزة.

أما الورشة الثانية فهى الكشف عن أحد نصوص حجر رشيد باستخدام الحبر السرى التى أبهرت جمهور الزائرين بتجربة الحبر السرى بأنفسهم والتعرف على ترجمة جزء من النص الهيروغليفى للحجر قامت بها منى جاويش.

وأشارت منار حسن أخصائى تراث أول وتواصل حضارى، إلى أن الورشة الثالثة كانت عن الكتابه المصرية القديمة بفن الـ puffy paint الألوان البارزة.

والتى أبدى الزوار على اختلاف أعمارهم إعجابهم بالرسم بالألوان لحروف أسمائهم بالخط الهيروغليفى، قامت بها الفنانة جرمين جورج اخصائى فنون أول بالمتحف، والورشة الرابعة فكانت تمثل الحرق على الخشب بتصميم رموز وحروف الكتابة المصرية القديمه بفن الحرق على الخشب وكتابة الأسماء بالخط الهيروغليفى بهذا الفن قامت بها الفنانة ولاء الشاذلي.

وأشارت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل أنه قد تم عرض بعض نماذج مقلدة لحجر رشيد والمسلات المصرية التى تحمل نقوش وكتابات مصرية صنعت بايدى مصرية، واختتمت الورشة بتقديم شهادات تقدير لجميع المشاركين بالورش من المتحف.