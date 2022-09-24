لافروف: الغرب يريد تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بالرغبة في إعادة تقسيم العالم إلى كتل.

وقال لافروف اليوم السبت في الجلسة العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "تحت شعار نظام قائم على القواعد، يقوم الغرب بإدخال خطوط فاصلة في كل مكان تصل إلى حد المواجهة بين الكتل: إما أن تكون معنا أو ضدنا".

وأضاف لافروف أن الخيار الثالث غير ممكن لديهم، ولا توجد عندهم حلول وسط.

وفرضت دول غربية عقوبات صارمة على روسيا ونأت بنفسها عن حكومتها بعد أن غزت القوات الروسية أوكرانيا المجاورة في نهاية فبراير الماضي.

من جانب آخر رفض وزير الخارجية الروسي الانتقادات الموجهة إلى "الاستفتاءات الصورية" في العديد من مناطق شرق أوكرانيا المحتلة.

وقال لافروف اليوم السبت خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة إن "فورة غضب الغرب" لا أساس لها، مضيفا أن سكان المناطق التي يجري فيها الاستفتاء لن يأخذوا سوى "بلادهم التي عاش فيها أسلافهم لمئات السنين".

وكانت روسيا هاجمت جارتها أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي.

ومنذ أمس الجمعة أجريت استفتاءات وهمية في أربع مناطق تحتلها روسيا وهي خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا بشأن الانضمام إلى روسيا.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤخرا احتمال ضم المناطق بأنه انتهاك للقانون الدولي.