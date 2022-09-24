الأردن والهند يبحثان تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه، مع وزير خارجية الهند سوبرامنيام جاي شانكار، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية مساء اليوم /السبت/، فإن اللقاء تم على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما التقى الصفدي نظيره وزير خارجية سنغافورة‬ فيفيان بالاكريشنان، وأكد الحرص المشترك على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والبناء على ما تم إنجازه من اتفاقيات بين البلدين.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون بما يشمل جهود مكافحة الاٍرهاب، وخصوصاً في إطار اجتماعات العقبة التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأجرى الصفدي‬ ونظيره وزير الخارجية ‫القبرصي يوانيس كاسوليدس محادثات استعرضت الخطوات التي اتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي، وجهود التعاون الإقليمي وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وأكد الوزيران أن البلدين ماضيان في تعزيز علاقاتهما المتميزة وزيادة آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على البلدين الصديقين.

‬وفي اجتماعٍ منفصل، التقى الصفدي في نيويورك نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، وبحث الوزيران أولويات التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والتعليمية والسياحية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة.

كما بحثا التعاون الثنائي في إطار الشراكة مع‫ الاتحاد الأوروبي‬، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.