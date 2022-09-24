انت الان تتابع خبر المرور تكشف عن اجراءات جديدة تخص المركبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن اجراءات جديدة تخص المركبات، مؤكدة أنها تخص المركبات المراد ترقين قيدها وكذلك المراد تحويلها من الأجرة إلى الخصوصي.

وقالت المرور في بيان، إنه "‏بناءً على توجيه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي فيما يخص تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين والتقليل من الروتين وبما لايتعارض مع القانون والتعليمات المرورية وجه بخصوص ترويج إعادة تسجيل المركبات المراد ترقين قيدها وكذلك المركبات المراد تحويلها من الأجرة إلى الخصوصي".

وأضاف البيان أنه "سيتم ذلك بأخذ تعهد خطي من مالك المركبة ‏المراد ترقين قيدها بارشفة التعهد مع محتويات الاضبارة وتدقيق ذلك من قبل مدخل البيانات وضابط التدقيق وضابط البيمنت وخلافاً لذلك يتم اخضاع المركبة لفحص المتانة والامان".