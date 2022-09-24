30 أسيرا فلسطينيا ينفذون إضرابا مفتوحا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض 30 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس عن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه قوله «إن هذا الإضراب جاء احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين».

وأشارت الوكالة إلى أن هؤلاء المعتقلين وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاما من ماضيهم».

ووفق الوكالة، «تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداري، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إدارية».

على صعيد آخر، أفادت مصادر بمقتل فلسطيني أمس في نابلس شمال الضفة الغربية بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي الذي قال «إنه أصاب أحد جنوده وشرطيا في عملية دهس».

وذكرت المصادر أن قوات من الجيش أطلقت النار على فلسطيني داخل مركبة قرب مستوطنة حفات جلعاد في نابلس ما أدى إلى مقتله على الفور.

واعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي أربعة شبان فلسطينيين، اثنان منهم خلال مداهمة عدة منازل سكنية في مخيم بلاطة للاجئين والآخرين عند حاجز عسكري في نابلس، حسب مصادر محلية، وأضافت المصادر أن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا من قرية كفر عين شمال غرب رام الله بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

المعتقلون الإداريون بين الفلسطينيين

760 معتقلا.

80 % أسرى سابقون