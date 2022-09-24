ارتفاع ضحايا القارب اللبناني الغارق إلى 89

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول طبي سوري أمس ارتفاع عدد ضحايا غرق القارب اللبناني قبالة سواحل محافظة طرطوس إلى 89 وفاة في حصيلة غير نهائية. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس عن مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس الدكتور اسكندر عمار قوله «إن عدد الذين يتلقون العلاج في مستشفى الباسل أصبح 14 شخصا منهم اثنان في العناية المشددة».

وأضاف أنه بعد تقديم جميع الخدمات الطبية للمصابين خرج ستة من المستشفى إلى منازلهم وهم بصحة جيدة ومستقرة، لافتا إلى نقل خمسة مصابين من العناية المشددة إلى الأقسام الطبية المتخصصة لاستقرار حالتهم، وأشار إلى أن إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة بعد تعرف الأهالي عليها.

وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة، وأعلن الجيش اللبناني توقيف مواطن ثبت تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين، انطلاقا من الشاطئ اللبناني، مشيرا إلى «اعترافه بالإعداد لعملية التهريب، التي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية».