اخبار العالم

ارتفاع ضحايا القارب اللبناني الغارق إلى 89

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع ضحايا القارب اللبناني الغارق إلى 89 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول طبي سوري أمس ارتفاع عدد ضحايا غرق القارب اللبناني قبالة سواحل محافظة طرطوس إلى 89 وفاة في حصيلة غير نهائية. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس عن مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس الدكتور اسكندر عمار قوله «إن عدد الذين يتلقون العلاج في مستشفى الباسل أصبح 14 شخصا منهم اثنان في العناية المشددة».

وأضاف أنه بعد تقديم جميع الخدمات الطبية للمصابين خرج ستة من المستشفى إلى منازلهم وهم بصحة جيدة ومستقرة، لافتا إلى نقل خمسة مصابين من العناية المشددة إلى الأقسام الطبية المتخصصة لاستقرار حالتهم، وأشار إلى أن إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة بعد تعرف الأهالي عليها.

وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة، وأعلن الجيش اللبناني توقيف مواطن ثبت تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين، انطلاقا من الشاطئ اللبناني، مشيرا إلى «اعترافه بالإعداد لعملية التهريب، التي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية».

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا القارب اللبناني الغارق إلى 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا