مصر تؤكد على الحل السياسي في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار بلاده في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا. والتقى شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية. وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن المبعوث الأممي أطلع شكري على تطورات الأزمة.

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