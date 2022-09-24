ليبيا تحشد في نيويورك لدعم مسار الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي عددا من الاجتماعات الجانبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف الحشد الدولي لدعم مسار اجراء انتخابات جديدة تنهي الأزمة التي تواجهها البلاد. واجتمع أعضاء مجموعة «P3+2» التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا) والذين أكدوا ضرورة دعم الانتخابات الليبية.

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