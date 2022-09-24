شكرا لقرائتكم خبر عن معارض لبيع الأدوات المنزلية وحلاوة المولد النبوي المخفضة وآخر مجاني للأدوات المدرسية ومحاضرات طلابية وتوزيع مواد غذائية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم ثان الرمل، ندوة عن التغيرات المناخية، بالتعاون مع أمانة المرأة، وأمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي، لتوضيح تأثير التغيرات المناخية على الجوانب الإقتصادية والبيئية.

كما نظمت أمانة قسم ثان العامرية، تكريمًا لأوائل الشهادة الإعدادية في الدائرة، تشجيعًا لهم للإستمرار في التفوق والتمييز.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة عن الحرف المهنية، و أساليب تطويرها، وشهدت الندوة حضورا لافتا من أعضاء هيئة المكتب وأعضاء الحزب، وفى غضون ذلك، نظمت الأمانة أيضا، ندوة عن أهمية الحفاظ على البيئة، بهدف التوعية بأهمية قضية البيئة وكيفية الحفاظ على البيئة ومواردها.

كما وزعت أمانة قسم الدخيلة، عدد من الوجبات الطازجة الساخنة، على الأسر الأكثر احتياجًا في نطاق الدائرة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أعلنت أمانة التنظيم بالمحافظة، عن إطلاق مسابقة القسم الأكثر فاعلية، بالتعاون مع أمانة المُتابعة والتواصل الإجتماعي، حيث سيتم تكريم شهريا الثلاث أقسام الأكثر فاعلية بأمانة الإسكندرية، على أن يتم التقييم بناء على عدد الفاعليات، وتنوعها، بالإضافة مشاركة الأمانات النوعية المختلفة في الفاعليات، وتستهدف المسابقة تعزيز العمل الحزبي، وتحفيز الأمناء النوعيين في مختلف الأقسام وتشجيعهم على تنظيم فعاليات متنوعة لترسيخ تواجد الحزب في الشارع بشكل فعال.

وفى محافظة أسوان

انطلقت فعاليات مباريات الدور الثاني من دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة، حيث أقيمت أربع مباريات بملعب مركز شباب دراو، بحضور جماهير الفرق المشاركة.

وفى محافظة البحيرة،

نظمت أمانة مركز حوش عيسي، إحتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين، من الشهادات العامة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب بالمحافظة والمركز، وفي ختام الحفل، كرم الطلبة والطالبات بمنحهم شهادات تقدير وجوائز عينية تشجيعا لهم لمواصلة مسيرتهم العلمية في المرحلة القادمة.

كما نظمت أمانة مركز كفر الدوار، قافلة طبية موسعة مجانية، في قرية شبل بنطاق الوحدة القروية بقومبانية أبو قير، لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة لها، وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية بعدد من التخصصات، وتم خلالها الكشف المجاني على عدد 785 مواطن من أهالينا بالقرى، مع توفير حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا"، بجانب توفير كميات كبيرة من العلاج بالمجان، وكذلك تحويل عدد من الحالات التي تحتاج لعمل عمليات إلى مستشفى كفر الدوار المركزي، لإجراء العمليات بالمجان.

كما تواصل أمانات مراكز دمنهور، وغرب النوبارية، فعاليات بطولة دوري مستقبل وطن، في نسخته الرابعة، ضمن مباريات التصفيات علي مستوي المراكز.

وفى محافظة أسيوط،

أطلقت أمانة مركز ساحل سليم، مبادرة تحت شعار "أطفالنا مستقبلنا"، وذلك لتوزيع عدد من الحقائب المدرسية شاملة كراسات وكشاكيل وأقلام وعدد من الملخصات الدراسية على التلاميذ الأيتام، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، ولرسم البسمة والسعادة على وجوه الأيتام.

كما نظمت أمانة مركز ديروط، ندوة تثقيقية، حول جهود الدولة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية، والتى بدأت بالفعل نحو التوجه للأخضر وتم خلال الندوة سرد الآثار السلبية التى حدثت جراء التغيرات المناخية وتأثير زيادة الإنبعاثات الحرارية فى تغيير طبيعة المناخ، وعن ظاهرة التغير المناخي وكيفية مواجهتها ودور الحزب في زيادة نسب الوعي لدى المواطنين في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي.

وفى محافظة بنى سويف،

أعلنت أمانة مركز ناصر، تمكن فريق الشناوية من الفوز في المباراة النهائية بدوري مستقبل وطن، والصعود إلى تصفيات المحافظة، عقب تغلبه على فريق بهبشبن بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز شباب الحرجة، بحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وهيئة مكتب أمانة بندر بني سويف، وأمناء المراكز وعدد من الشخصيات العامة، وشهدت المباراة النهائية أجواء ساخنة وحماسية بين طرفي المباراة في إطار المنافسة الشريفة التي جمعت الفريقين وسط تشجيع جماهيري مكثف، كما شهدت الإحتفالية تكريم أحسن لاعب في البطولة، وأفضل لعب نظيف في البطولة، وهداف البطولة، كما كرمت أمانة مركز ناصر على هامش الإحتفالية لجنة تنظيم الدوري بأمانة المحافظة ومركز ناصر.

وفى محافظة القاهرة،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات النهائية في مباريات دوري مستقبل وطن بنسخته الرابعة لكرة القدم بأقسام المحافظة، حيث أقامت أمانة قسم شبرا، فعاليات الدوري بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب والقيادات التنفيذية لمنطقة شمال القاهرة، وقد تم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولي بالجوائز المادية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

كما نظمت أمانة قسم المطرية، زيارة إلى مزار "شجرة مريم " بمنطقة المطرية إحدي أهم محطات "رحلة العائلة المقدسة" في مصر، وتعتبر "شجرة مريم" من النقاط المهمة في رحلة العائلة المقدسة، والتي بدأت من مدينة العريش وانتهت في "دير المحرق بأسيوط" مروراً بالعديد من المدن داخل مصر والعودة مرة أخرى، حيث انحنت الشجرة المباركة لتخفي السيد المسيح وأمه عن أعين رجال "الملك هيرودس" والذي كان ينوي قتل السيد المسيح وبفضل هذه الشجرة نجت العائلة المقدسة.

وفى محافظة الدقهلية،

نظمت أمانة مركز السنبلاوين، قافلة طبية مجانية في قرية شبرا قبالة، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على أكثر من 300 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية بالمجان "عظام وباطنة وجراحة عامة وأطفال وعيون"، وذلك وسط الإلتزام بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين المترددين على القافلة، ووقعت القافلة الطبية، الكشف الطبي على أكثر من 300 حالة مرضية.

كما نظمت أمانة مركز ميت غمر، قافلة طبية مجانية، في قرية الرحمانية، وأوليلة في جميع التخصصات وتم الاستفاده أكثر من 450 مواطن، من تلك القافلة، كما شاركت بعض الرئدات الريفيات في التوعية للمواطنين من الوقاية من الأمراض والنظافة الشخصية والمنزلية والتغذية السليمه للأطفال والأمهات الحوامل.

وفي محافظة دمياط،

أطلقت أمانة مركز الزرقا، مبادرة جديدة تحت عنوان "رد الجميل"، وبدأت اليوم أولي المحاضرات المجانية للمراحل التعليمية المختلفة، والمقامة في قاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بكورنيش النيل بدمياط، حيث وزع الملازم للطلاب بالمجان.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز الشواشنه، توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم، علي الأسر الأكثر احتياجا، في قرية العوني، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

وفى محافظة الغربية،

واصلت أمانات مراكز، قطور والمحلة، وسمنود، تصفيات مباريات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة لكرة القدم.

كما كرمت أمانة قسم أول طنطا، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وإهدائه درع دوري حزب مستقبل وطن، وذلك تقديرا لجهوده بقطاع الرياضة ودورى كرة القدم لحزب مستقبل وطن أول طنطا للموسم الرابع.

وفي محافظة الجيزة،

لم تتوقف جهود أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة في مختلف المجالات، ففي أمانة قسم الهرم، تم افتتاح المعرض 84 للأسرة المصرية بحضور نواب الحزب وأعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بالهرم وسط إقبال كبير من الأهالي على المنتجات التي تتمتع بجودة عالية وتخفيضات كبيرة.

وفي قسم الحوامدية، انطلقت فاعليات النسخة 85 من سلسلة معارض الأسرة المصرية التي تقام بإشراف أمانة شئون المشروعات بالمحافظة وبرعاية أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وتقدم تخفيضات تصل إلى 40% على كافة احتياجات الأسرة وكذلك مستلزمات المدارس.

وفي أمانة مركز أطفيح، أطلقت أمانة الحزب بالمركز القافلتين الطبيتين رقمي 327 و328 لخدمة أهالي قريتي نزلة ترجم ومنيل السلطان في تخصصات الرمز والباطنة والتحاليل الطبية.

وفي أمانة قسم الوراق تم إطلاق حملة موسعة بقرية طناش لتجميل المدارس مع قرب بدء العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل وذلك في الوقت الذي تم فيه مواصلة توزيع الأدوات المدرسية بالمجان على أهالي وراق الحضر، وكذلك نظمت أمانة الوراق يوماً ترفيهيًا للأطفال الأيتام من ذوي الهمم.

وفي غضون ذلك، وفي الوقت الذي اختتمت فيه أمانة حزب مستقبل وطن بقسم الجيزة فاعليات مسابقة دوري مستقبل وطن وتوزيع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب كأس بطولة الدور الأول والميداليات والدروع والهدايا على الفرق أصحاب المراكز الأولى، تواصلت منافسات الدوري بمنتهى القوة في إمبابة وأوسيم والحوامدية وكرداسة وأبو النمرس والهرم في منافسة شريفة بين الفرق المشاركة لحصد لقب الدور الأول والتأهل للدور الثاني للمنافسات على مستوى المحافظة.

وفى محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة بندر دسوق بمحافظة كفرالشيخ معرض مجانى للأدوات المدرسية بمدينة دسوق، وتم توزيع كمية كبيرة من الأدوات المدرسية والشنط وسط إقبال كبير من المواطنين وابنائنا من التلاميذ.

وفى محافظة الأقصر،

أقامت أمانة مدينة الأقصر، معرضا لبيع حلوى المولد النبوى بأسعار مخفضة، ومقره غرب السكة الحديد بالقرب من مزلقان القراريش بمدينة الأقصر، وتشهد معروضات ذات جودة بأسعار مخفضة تلبى احتياجات وأذواق المواطنين.

كما شهدت مباريات دوري مستقبل وطن بالمحافظة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وجاءت نتيجة الأدوار التمهيدية للدوري في مدينة القرنة، التى أسفرت عن فوز فريق الزمامي وصعوده ليلاقي فريق البعيرات وذلك بعد فوز الزمامي على فريق الاقالتة بنتيجة ٢/صفر .

وتتواصل مباريات دوري مستقبل وطن بالأقصر في اطار الدور الاجتماعي للحزب وضمن خطة امانة الشباب لتكثيف الانشطة الشبابية والرياضية تنفيذاً لتوجيهات النائب الاستاذ الدكتور محمد العماري امين الحزب بالأقصر.

وفى محافظة مطروح،

تواصل أمانات مراكز العلمين، وبراني، والنجيلة، والسلوم، فعاليات بطولة دوري مستقبل وطن، في نسخته الرابعة، ضمن مباريات التصفيات علي مستوي المراكز.

وفى محافظة المنيا،

اختتمت أمانة مركز مغاغة، فعاليات الموسم الرابع من دورى مستقبل وطن على مستوى مركز مغاغة بمشاركة فريقي طمبدي، وعباد شارونة، وسط حضور جماهيري كبير.

كما اختتمت أمانة مركز العدوة، فعاليات الموسم الرابع من دورى مستقبل وطن على مستوى مركز العدوة،بمشاركة فريقي عطف حيدر، وسلاقوس، وسط حشد كبير من الجماهير.

وفى محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز الباجور، قافلة طبية مجانية، في قرية أبو سنيطة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع توافر تخصصات طبية كثيرة.

كما نفذت أمانة مركز قويسنا، قافلة طبية مجانية شاملة عددا من التخصصات، في قرية أبنهس، وقدمت الكشف على 1250 حالة.

كما اشتعلت ملاعب مركز الشهداء، بمباريات قبل النهائى بدورى مستقبل وطن في نسخته الرابعة 2022.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الخارجة، عيادة طبية مجانية وندوة تثقيفية، وجاءت العيادة في تخصصات الباطنة وأمراض القلب لأبناء مركزي الخارجة وباريس وقراهما وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 25 حالة مرضية، كما نظم ندوة تثقيفية لسكان قرية الزيات التابعة لمركز بلاط تضمنت طرق التعامل والوقاية والعلاج للدغات العقارب والثعابين وأبرز الإسعافات الأولية التي يجب تقديمها للمواطن حال تعرضه لأي لدغات لإنقاذه والحفاظ على حياته.

كما تنظم أمانة المرأة بمركز الخارجة احتفالية فنية الساعة 7 مساء، غد الأحد بنادي التعمير للأطفال ذوي الهمم.

وفى محافظة بورسعيد،

تواصلت على ملعب نادي الرباط بحي الزهور ،لليوم الثاني علي التوالى، مباريات الدور الأول من مسابقة دوري مستقبل وطن بقسم الزهور فى نسختها الرابعة تحت شعار “الرياضة للجميع – انت بطل” بمشاركة 16 فريقًا، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدوري على مستوى احياء وأقسام محافظة بورسعيد، ووسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية شبابية من كافة الفرق المشاركة بالبطولة، شهدت مباريات اليوم الثاني إقامة 4 مباريات بدأت بفوز فريق ابن حميدو علي أمل المناصرة بثلاثية نظيفة وفاز فريق لاتينو علي فريق نجوم أكتوبر 2 بثلاثه أهداف مقابل هدف، وفاز فريق المستقبل علي شباب الزهور بهدفين نظيفين، واختتمت المباريات بفوز ساحق لفريق النسر الاخضر علي نجوم الشاطئ بحمسة اهداف مقابل هدف.

وفى محافظة القليوبية،

أقامت أمانة المرأة بمركز القناطر الخيرية، معرضا لبيع الاداوات المنزلية والمدرسية ومفروشات العرائس بأسعارمخفضة، في قرية الخرقانية.

كما كرمت أمانة مركز قليوب، فريق الزيتون الفائز بنهائي دوري مستقبل وطن بنسخته الرابعة قسم قليوب، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما تم تكريم فريق بحري "كابتن سيد مصطفى"، الفائز بالمركز الثاني.

وفي محافظة قنا،

شهدت أمانة بندر قنا، نهائي دوري مستقبل وطن بنسخته الرابعة، في الصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى، وجاءت عدد الفرق التي شاركت في النسخة الرابعة ببندر قنا بلغ 47 فريقا وهو رقما قياسيا عن النسخة الماضية بزيارة نحو ١٥ فريق يمثلون 470 لاعب وفني وإداري مما يدلل علي نجاح الدوري هذا بصورة مشرفة موجها التحية والتقدير للجنة الإشراف علي الدوري ببندر قنا، وكرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أصحاب المراكز الثلاثة الاولي وتكريم اللجنة المنظمة لبطولة دوري ببندر قنا وتكريم لجنة الحكام التي أدارت البطولة.

وفي محافظة السويس،

واصلت دورة مستقبل وطن في نسخته الرابعة، فعاليتها بعد إنتهاء الدور التمهيدي للأقسام وتم اليوم مواصلة التصفيات للدور قبل النهائي لقسم عتاقة بواقع فرقتين من كل قسم، وتم اليوم عمل مسابقة رياضية بإسم النائب أحمد خشانة.

وفي محافظة سوهاج،

شهدت فعاليات دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة 2022، من مبارايات الدورى والتصفيات بين الفرق المتنافسة فى دور ال16 من تصفيات مبارايات دورى الحزب بدائرة حى غرب مدينة سوهاج، حيث يتنافس فى البطولة 20 فريقاً بدائرة الحى.

كما شهدت الفرق المتنافسة فى البطولة، بمركز المراغة حيث يتنافس فى البطولة 48 فريقاً بدائرة المركز.

كما اقيمت المبارايات على ملعب "ستوك سيتى" بين فرق "الضياع ب" و"المراغة" وانتهت بفوز فريق "الضياع ب"، وصعود فريقى "الضياع" و"شبان المراغة" لدور الثمانية بعد فوز فريق "الضياع" على "تماسيح النيل" بنتيجة 3/1، وفوز فريق "شبان المراغة" على "أهلى المراغة" بنتيجة 4/1.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.