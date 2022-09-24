شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يعلن موافقة وزارة الرياضة على تجديد نجيلة ملعب مركز شباب أبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استجابة وزارة الشباب والرياضية لطلبه بشأن إحلال وتجديد نجيلة ملعب مركز شباب أبيس الأولى بالإسكندرية.

وقال النائب محمد إسماعيل إنه تقدم العام الماضي بطلب لوزير الشباب والرياضة بعد اجتماع مع القيادات الطبيعية بقرية أبيس الأولى وعرضت التماسهم ، في إحلال و تجديد نجيلة ملعب مركز شباب أبيس الأولى و الكشافات الخاصة بالملعب حيث أنه لم يتم تجديد الملعب منذ 7 سنوات، وتمت الموافقة على أدراج المركز ضمن خطة الوزارة للعام المالی ۲۰۲۱/ ۲۰۲۲.

وتابع :" بمتابعة مستمرة لمراحل التنفيذ تم الحصول على موافقة بتعلية للملعب بمقدار نصف متر لحمايته من الأمطار، وبالفعل قامت الجهات المعنية باحلال وتجديد نجيلة الملعب بشكل يليق بالمواطنين وبتوفير حياة كريمة لهم، وأخيرا تم الحصول على دعم مالى للمركز للأنشطة الرياضية المختلفة".