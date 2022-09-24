انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي: هذه الدورة أسوأ دورة من ناحية استقلال النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البطيخ في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الإطار التنسيقي يسعى لتشكيل الحكومة المقبلة والذي يجري على قدم وساق وتم تشكيل لجنة برئاسة السوداني لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".وأضاف: "هناك وفد وسيط سيتوجه لمقابلة الصدر من اجل التباحث حول تشكيل الحكومة وليس لدينا مانع ان يرشح الصدر اي شخصية لمناصب حكومية".

وأوضح البطيخ "ان هذه الدورة النيابية اسوء دورة من ناحية استقلال النواب لان النواب ليس لديهم حرية التعبير عن آرائهم ما لم يرجع الى كتلته وليس لديهم راي امام 220 نائب من الكتل الكبيرة".