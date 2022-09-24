انت الان تتابع خبر تدمير وكر للإرهابيين في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، تمكنت قطعات المقر المسيطر عمليات طوزخورماتو من العثور على وكر للإرهابيين في منطقة الزركه، وضبطت بداخله ٤ عبوات ناسفة مختلفة وافرشه ومواد متنوعة، حيث تم تفجير الوكر وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".



وأضافت: "الى ذلك عثرت على وكر اخر للإرهابيين في قرية جذوع بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، حيث ضبطت بداخله على كدس للعتاد يحتوي (دراجة نارية ومسطرة لتفجير العبوات عدد ٥ وعبوة محلية الصنع عدد٣وقمبرة هاون ٦٠ ملم عدد ٣وشريط احادية ١٢.٥ ملم ٦٠ واطلاقه وقمبرة هاون ٨٠ ملم عدد٥ وصاروخ قاذفه RbG7 عدد ٦ ضد الدروع وجلكان C4 مادة متفجره ٢٠ كغم وشاحنة بطاريه سيارة)، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

