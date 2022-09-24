غلق باب الترشيح لانتخابات "عليا الوفد".. 141 مرشحًا للهيئة العليا و17 للسكرتارية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة، والدكتور راغب مصطفى، نائب رئيس اللجنة، غلق باب الترشح فى تمام الخامسة مساء اليوم.

اُغلق باب الترشح على تقدم عدد 141 مرشحًا للهيئة وعدد 17 مرشحًا على مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية، وكان قد تقدم فى اليوم الأخير عدد 39 مرشحا على مقعد الهيئة العليا و4 مرشحين على مقعد السكرتارية الوفدية.

وأعلنت لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات عليا الوفد القائمة المبدئية الرسمية لعدد المرشحين بترتيب أسبقية التقديم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وذلك قبل بدء تلقى الطعون المقرر أن تبدأ بعد غدٍ الاثنين الموافق 26 / 9 / 2022 وحتى يوم الخميس 29 / 9 / 2022.

كما أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة، والدكتور راغب مصطفى، نائب رئيس اللجنة، أسماء 141 مرشحًا للهيئة العليا و17 مرشحًا على مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية فى محضر رسمى.