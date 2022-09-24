فصلوا رأسها عن السيارة بعد ساعة ونصف.. ماذا حدث للطفلة مريم ضحية الـ"بيتش باجي" في بورسعيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الحزن في أعقاب واقعة مصرع الطفلة مريم التي لقيت مصرعها نتيجة تهتك بالجمجمة إثر حادث "بيتش باجي" داخل أحد المنتجعات السياحية غربي بورسعيد.

البداية في منتجع سياحي

بداية تفاصيل الواقعة جاءت حينما ذهبت الطفلة إلى أحد المنتجعات السياحية التي تقع غربي محافظة بورسعيد أمس الجمعة، واستقلت إحدى السيارات الصغير "بيتش باجي" الخاصة بسباق العربات للأطفال والشباب، قبل ان تتعرض لحادث مأساوي لفظت على إثره أنفاسها الأخيرة.

شهود عيان يكشفون التفاصيل

كشف شهود عيان على الواقعة تفاصيل ما حدث للطفلة مريم هاني محمد فؤاد، البالغة من العمر 9 سنوات، موضحين أنها كانت تلهو بالسيارة الصغيرة "بيتش باجي" كغيرها من الأطفال.

وأوضح شهود العيان أن الطفلة كانت تقود سيارة صغير يتواجد "الموتور" الخاص بها خلف الكرسي الذي تجلس عليه الضحية، وبينما تقود السيارة التف شعرها الطويل على "موتور وجنزير" السيارة فانقلبت على رأسها وانحشرت رأسها في "البيتش باجي".

وأشار شهود العيان إلى أن الحادث تسبب في تهتك في رأس الطفلة، التي توفيت نتيجة الحادث، وجرى فصل رأسها عن السيارة عقب محاولات استمرت قرابة ساعة ونصف، أعقبها نقلها إلى مشرحة مستشفى النصر.

الجثمان في المشرحة

استقبل مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، الطفلة: مريم هانى محمد فؤاد 9 أعوام، جثة هامدة، نتيجة تهتك بالجمجمة بادعاء تعرضها لحادث "بيتش باجي" داخل أحد المنتجعات السياحية غربي بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن.

القبض على المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير الأمن، القبض، اليوم السبت، على اثنين من المتهمين في واقعة الطفلة "مريم" التي لقيت مصرعها نتيجة تهتك بالجمجمة إثر حادث "بيتش باجي" داخل أحد المنتجعات السياحية غربي بورسعيد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو "ش.ش"، مالك سيارة البيتش باجي ومستأجر الأرض داخل المنتجع السياحي، والمدعو "أ.م"، عامل لديه يرافق الأطفال خلال اللعب بالسيارة، وكان يقود السيارة وقت الحادث الذي أودى بحياة الطفلة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة.