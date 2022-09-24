البابا تواضروس: العامية المصرية ما زالت متأثرة باللغة القبطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية (اللغة - العمارة - الفنون - المخطوطات) الذي تنظمه كلية الآثار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وذلك في مسرح كلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

وأشار البابا في كلمته الافتتاحية إلى أهمية الدراسات القبطية، وأهمية اللغة القبطية عبر التاريخ، حتى أن العامية المصرية ما زالت متأثرة باللغة القبطية حتى الآن.

كما لفت إلى تاريخ الكنيسة القبطية، بوصفه صفحة مضيئة في كتاب التاريخ المصري، وتحدث عن تاريخ مصر بصفة عامة، مؤكدًا أن المصريين تميزوا بأنهم اختزنوا الحضارات الأخرى في وعيهم، حتى أنه قيل أن "التاريخ كامن تحت جلود المصريين".

وأثنى على حرص جامعة عين شمس بقيادة الدكتور محمود المتيني على تنظيم مؤتمر للقبطيات.

ويبحث المؤتمر عددًا من الموضوعات والقضايا من بينها: وحدة الأصل الثقافي الحضاري للمصريين، أثر البيئة والزمان على الآثار القبطية، تطور اللغة والعمارة والفنون والمخطوطات القبطية، الآثار القبطية بين التأثير والتأثر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي الختام قدم رئيس جامعة عين شمس درع الجامعة للبابا بمناسبة زيارة قداسته للجامعة ومشاركته في افتتاح المؤتمر.