انت الان تتابع خبر الخليفي يستفز ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وناقش الخليفي فكرة "السوبر ليغ" في اجتماع لرابطة الأندية الأوروبية أمس الجمعة في إسطنبول، ووجه "سهام الانتقاد لريال مدريد خلال حديثه على فكرة البطولة".

وقال الخليفي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الغريب أنهم يحتفلون بتحقيق دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنها أفضل مسابقة للأندية في العالم".



وأتم حديثه قائلا: "مع ذلك يحاولون استحداث بطولة جديدة، لكننا لن نضيع وقتنا مع هذا، نحن نمضي قدما".

وروج ريال مدريد مع يوفنتوس وبرشلونة والعديد من الأندية الأخرى في الموسم الماضي، لإنشاء بطولة دوري "السوبر ليغ" الأوروبي لتحل محل دوري الأبطال، قبل أن تتراجع بعض الأندية عن هذه الفكرة خوفا من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والذي رفض تنظيم البطولة خارج مظلته بزعم أن البطولة الجديدة ستقتل المنافسات الأوروبية الأخرى وكذلك الدوريات الكبرى.

