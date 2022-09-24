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طهران تؤكد: الحرس الثوري قصف مواقع شمال العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر التلفزيون الإيراني أن "الحرس الثوري استهدف مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران في شمال العراق"، في إشارة إلى جماعات كردية تتمركز هناك.

وأشارت القوة البرية للحرس الثوري إلى أنها "استهدفت مقارا للجماعات المناهضة للثورة في إقليم كردستان العراق بقصف مدفعي".


وأكدت أن هذه "المجموعات كانت قد هاجمت بعض المراكز الحدودية الإيرانية خلال الأيام الماضية"، مشددة على أن "العمليات سوف تستمر في شمال العراق بهدف توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها".

الى ذلك، أوضحت وكالة "تسنيم" أنه "عقب وصول فرق مسلحة وكمية كبيرة من الأسلحة من قبل مجموعتي "كومليه" ود"يموقرات" إلى المدن الحدودية للبلاد لإحداث حالة من الفوضى والفوضى بالبلاد، هاجمت القوات البرية للحرس الثوري مقر قيادة هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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