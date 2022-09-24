انت الان تتابع خبر طهران تؤكد: الحرس الثوري قصف مواقع شمال العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التلفزيون الإيراني أن "الحرس الثوري استهدف مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران في شمال العراق"، في إشارة إلى جماعات كردية تتمركز هناك.

وأشارت القوة البرية للحرس الثوري إلى أنها "استهدفت مقارا للجماعات المناهضة للثورة في إقليم كردستان العراق بقصف مدفعي".



وأكدت أن هذه "المجموعات كانت قد هاجمت بعض المراكز الحدودية الإيرانية خلال الأيام الماضية"، مشددة على أن "العمليات سوف تستمر في شمال العراق بهدف توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها".

الى ذلك، أوضحت وكالة "تسنيم" أنه "عقب وصول فرق مسلحة وكمية كبيرة من الأسلحة من قبل مجموعتي "كومليه" ود"يموقرات" إلى المدن الحدودية للبلاد لإحداث حالة من الفوضى والفوضى بالبلاد، هاجمت القوات البرية للحرس الثوري مقر قيادة هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق".