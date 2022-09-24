انت الان تتابع خبر على هامش الاجتماعات الأممية.. منتدى يناقش قضايا عدة منها أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقد الوزراء المشاركون في المنتدى التعاوني الثلاثي بين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا مناقشات حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك التعاون في المنظمات متعددة الأطراف، وإصلاح مجلس الأمن الدولي، وتغير المناخ والقضايا الإقليمية، والوضع في أوكرانيا.



ووفقاً لبيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية، تمت مناقشة قضايا عالمية مثل التعاون في المنظمات متعددة الأطراف، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وإصلاح مجلس الأمن الدولي، وخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتغير المناخ، ومكافحة الإرهاب، وتمويل التنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين. بينما تمت مناقشة المنطقة الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة "استعرض الوزراء السلسلة الكاملة لتعاون IBSA. ورحبوا بالمبادرات الجديدة داخل IBSA، مثل الاجتماع الافتتاحي لمستشاري الأمن القومي IBSA، وإطلاق التعاون بين وكالات التعاون الإنمائي في شكل مجموعة عمل IBSA حول الشراكات الإنمائية الدولية/ الثلاثية، واجتماع كبار مسؤولي IBSA الافتتاحي حول الأدوية".

وأيد الوزراء "التطلعات المشروعة للبلدان الأفريقية في أن يكون لها وجود دائم في مجلس الأمن الدولي، وأيدوا مسعى البرازيل والهند لشغل مقعدين دائمين في مجلس الأمن".