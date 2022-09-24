اخبار العالم

بسبب سوء الأرضية.. تغيير مكان مباراتي البطولة الودية في الأردن

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بسبب سوء الأرضية.. تغيير مكان مباراتي البطولة الودية في الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الأردني في بيان ان "قرار النقل جاء بعدما ثبت عدم صلاحية ملعب القويسمة حيث اشتكت المنتخبات من سوء الأرضية، وتعرض اكثر من لاعب للإصابة".

وبحسب ما سبق، سيحتضن ستاد عمان بعد غد الاثنين، اللقاء النهائي بين منتخب الأردن وسلطنة عمان ومباراة تحديد المركز الثالث، وتجمع سوريا مع العراق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا