بايدن استضاف إلتون جون في حفل بحديقة البيت الأبيض

حضر الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ونحو ألفي شخص يوم الجمعة حفلاً في البيت الأبيض لأسطورة الموسيقي والناشط إلتون جون الذي يقوم بجولة وداع طويلة في الولايات المتحدة.

وأدى النجم البريطاني أغاني ناجحة مثل (روكت مان) و(يور سونغ)و (تايني دانسر) من الحديقة الجنوبية حيث غنى وعزف على البيانو في موقع أعد في الهواء الطلق لهذا الحفل.

وقال بايدن عند تقديمه لجون «مثل الكثير من الأميركيين تحب عائلتنا موسيقاه. من الواضح أن موسيقى التون جون غيرت حياتنا».

وكان جون قد رفض الغناء في حفل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب ولكنه وافق على الغناء لصالح عائلة بايدن ضمن حفنة من المشاهير البارزين الذين عادوا البيت الأبيض بعد سنوات من تجنبه.

وكان حفل جون جزءاً من احتفال لتكريم الأشخاص الذين أطلق عليهم البيت الأبيض إسم أبطال الحياة اليومية وهم العاملون في مجال التمريض والطوارئ والصحة العقلية والمعلمين.

وقال جون إن الغناء في البيت الأبيض «إنجاز كبير» بعد مسيرة من الغناء في أماكن جميلة.

وكانت السيدة الأولى السابقة لورا بوش من بين ضيوف الحفل.

وفي نهاية الأمسية غلبت جون الدموع عندما فاجأه بايدن بمنحه وسام العلوم الإنسانية.