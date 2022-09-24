الصين: أميركا ترسل" إشارات خاطئة وخطيرة جداً" بشأن تايوان

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أ ف ب).

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان وإنه كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلّما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت عن وانغ قوله لبلينكن يوم الجمعة في نيويورك إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان.