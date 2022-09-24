شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من إيران عقب إعلان اوكرانيا خفض العلاقات الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، أن أوكرانيا يجب أن ”تكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين“.

وكانت أوكرانيا قد ذكرت أمس الجمعة أنها ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب إمداد الأخيرة القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها ”تواطؤ مع الشر“.

وقال كنعاني إن قرار أوكرانيا ”استند إلى تقارير غير مؤكدة ونتج عن ضجة إعلامية من قبل أطراف أجنبية“.

وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم السبت، إنها أسقطت أمس ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة إيرانية، من بينها ست طائرات من طراز شاهد-136 ”الانتحارية“، فوق البحر بالقرب من ميناءي أوديسا وبيفديني.

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية أن الطائرات شملت ولأول مرة في أوكرانيا طراز مهاجر-6، وهي طائرة مسيرة إيرانية أكبر حجمًا.

وكتب مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولاك، في تغريدة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن إيران تدعم روسيا ”من خلال تقديم طائرات مسيرة حديثة إلى دولة رجعية لقتل الأوكرانيين“.

أوكرانيا تخفض مستوى العلاقات مع إيران

وقالت أوكرانيا، الجمعة، إنها قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب قرار الأخيرة تزويد القوات الروسية بطائرات مسيَّرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "تعاون مع الشر"، يأتي ذلك فيما عبّرت طهران عن أسفها لهذه الخطوة، داعية كييف إلى "الكفّ عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين".

وقال زيلينسكي إنه حتى الآن أُسقِطَت ثماني طائرات إيرانية مسيَّرة في الصراع.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيَّرة، وهو ما تنفيه طهران.

وأوضح زيلينسكي، في كلمة مصورة في ساعة متأخرة من الليل: "اليوم الجيش الروسي استخدم طائرات إيرانية مسيَّرة في هجماته. العالم سيعرف كل حالة تعاون مع الشر، وستكون لها عواقب مماثلة".

وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا، في بيان نقلته "رويترز"، إنها أسقطت أربع طائرات مسيَّرة من طراز شاهد-136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا يوم الجمعة.

ونقلت صحيفة أوكرانسكا برافدا، عن القوات الجوية الأوكرانية قولها بشكل منفصل، إنها أسقطت لأول مرة طائرة من طراز مهاجر-6، وهي طائرة إيرانية مسيَّرة أكبر.