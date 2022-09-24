شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات بالتعديل.. أحكام قضايا الأسرة ضد الطعن.. لماذا؟ .. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أحكام قضايا الأسرة ضد الطعن.. لماذا؟.. إشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض"، استعرض خلاله لماذا اختص القانون النائب العام فقط فى حق الطعن دون "أفراد الخصومة"، والمادة 241 من قانون المرافعات "كلمة السر" في الطعون، ومقترحات بإجازة الطعن، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررين والمتضررات.. اشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض.. النائب العام فقط من له حق الطعن دون "أفراد الخصومة".. والمادة 241 من قانون المرافعات "كلمة السر" في الطعون.. ومقترحات بإجازة الطعن



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